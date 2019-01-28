Düğünde rahatsızlanan Prof. Dr. İbrahim Dülger hayatını kaybetti
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger, geçirdiği kalp krizi sonucu, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Dülger, Alanya'da katıldığı bir düğünde rahatsızlandı. Ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dülger'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Dülger müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi memleketi Uşak'a gönderilen Prof. Dr. Dülger, Uşak Yücetepe Camisi'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Şekerevler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Prof. Dr. İbrahim Dülger, 2016'da Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.
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