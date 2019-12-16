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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON (DHA)
16.12.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Düğünde maytap dumanı hastanelik etti

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Düğünde maytap dumanı hastanelik etti

Trabzon'da Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 22 kişi, düğün salonunda maytap dumanından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Düğün salonunda yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

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  • Düğünde maytap dumanı paniği
  • Düğünde maytap dumanı paniği
  • Düğünde maytap dumanı paniği
  • Düğünde maytap dumanı paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Uzunsokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, salonda yakılan maytapların dumanından etkilendi. İhbar üzerine salona sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişiye ilk müdahalede bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 3'ü çocuk 22 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Afganistan Hazaraları Derneği Başkanı Muhammet Gül, 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan dumandan etkilenip fenalaşan bazı Afganlıların düğün salonundan kendileri sokağa attığı panik anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde salon dışına çıkan bir Afgan kadının aniden yere yığıldığı, bazı aile fertleri ve yanlarındaki çocukların elleriyle burunlarını tuttukları, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.

 

Düğünde maytap dumanı paniği kamerada
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