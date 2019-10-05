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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.10.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Düğün magandalarına 151 bin lira ceza

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Düğün magandalarına 151 bin lira ceza

Afyonkarahisar’da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü yoğun ve başarılı çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye toplamda 151 bin 841 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla gece gündüz demeden yoğun çalışma yaptı.

Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı. Bu olaylarda ise 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu. Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personelin katıldığı belirtildi.

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