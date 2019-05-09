DSP çekilmeyi değerlendirecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı dün DSP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile bir araya geldi.
Ziyaret sonrasında Torun, “Süreci değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüşmelerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi. Erçelebi ise “Türkiye’de demokrasinin yaşaması için partilerarası diyaloğun sürekli olmasını istiyoruz. Türkiye’yi içinde bulunduğu bu hukuksuzluk sürecinden çıkaracağız. Demokrasi de hukuk da hepimize lazımdır. Kaybetmeden sahip çıkalım” açıklamasını yaptı. Erçelebi, “İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Muammer Aydın’ın adaylıktan çekilmesi söz konusu mu” sorusuna, “Yetkili birimlerimizi toplayıp, görüşeceğiz ve sizleri gelişmelerden haberdar edeceğiz” yanıtını verdi.
31 Mart seçimlerinde yaklaşık 30 bin oy alan Muammer Aydın, YSK kararını eleştirerek, kendisinin yeniden aday olmayı düşünmediğini ancak partisinin kararını beklediğini söylemişti.
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