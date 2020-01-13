Dsmart Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

D-Smart, Türkiye'nin faaliyet gösteren dijital platformlarından biridir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek adına D-Smart Müşteri Hizmetleri sağlamaktadır.

D-smart Müşteri Hizmetleri

Türkiye'ni dijital platformlarından olan D-Smart, 270'in üzerinde kanal ile abonelerine dijital içerik hizmetleri sağlamaktadır. Bu noktada müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek adına D-Smart Müşteri Hizmetleri Desteği Sağlamaktadır.

D-Smart müşteri hizmetlerini arayarak pek çok işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre;

- Fatura bilgilerinizi

- Fatura borç bilgilerinizi

- Abone olduğunuz tarife ve paket bilgilerini ve abonelik taleplerinizi müşteri hizmetleri vasıtasıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede bulunduğunuz herhangi bir noktadan müşteri hizmetlerini arayarak ihtiyaçlarınıza kolay bir çözüm bulabilirsiniz.

Dsmart Müşteri Hizmetleri Numarası

D-Smart Müşteri Hizmetleri ile iletişim için 0 850 266 0 266 numaralı hattı arayabilirsiniz. Bu sayede farklılık gösteren sorun ve ihtiyaçlarınıza kolay bir şekilde çözüm bulabilirsiniz. D-Smart müşteri hizmetlerini 7/24 arayabilir ve hizmet alabilirsiniz.

Dsmart Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

D-Smart müşteri hizmetlerine gerek zaman yetersizliğinden gerekse hızlı ulaşma ihtiyacı duymaktan dolayı farklı bir arayış içinde olabilirsiniz. Ancak D-Smart müşteri hizmetlerini aradığınızda farklı bir çözüme ihtiyaç duymazsınız. Bundan dolayı da D-Smart Müşteri hizmetleri direkt operatöre bağlanmak için yalnızca 0 850 266 0 266 numarasını tuşlamanız yeterli olmaktadır.

0 850 266 0 266 numaralarını tuşladığınız zaman kısa süre içerisinde operatöre bağlanabilir ve aradığınız çözümü bulabilirsiniz.

D-smart Müşteri Hizmetleri İletişim ve Adres

D-Smart Müşteri hizmetlerine 0 850 266 0 266 numarasını tuşlayarak ulaşabilirsiniz. D-Smart Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmek istiyorsanız 0 850 266 02 66 numaralarını tuşlayarak erişim sağlayabilirsiniz.

D-Smart Müşteri adres bilgileri ise; Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. No: 1 Posta kodu: 34218 Bağcılar / İstanbul

D-smart Hakkında

D-Smart, Demirören Holdingin sahibi olduğu bir dijital yayın platformudur. Firma çalışmalarına ilk olarak 2006 yılında başlamıştır. 10 Şubat 2007 tarihinde ise dijital yayın platformu olarak hizmete başlamıştır.

D-Smart 2007 yılında dijital yayın platformu olarak faaliyetlerine başlamış olan firma, Türkiye'nin dijital yayın gerçekleştiren yayın platformu olmanın yanı sıra internet servis sağlayıcısıdır. D-Smart üzerinden hem internet hem de televizyon yayın hizmeti alınabilmektedir.

D-Smart abonelerine televizyon ve internet hizmetini tek fatura ile sunan dijital platformlardan biridir. Hizmet ve içeriklerini müşterilerinin beklentileri doğrultusunda geliştirerek yenilemektedir. D-Smart dijital yayın sağlayıcısı gerçekleştirmekte olduğu yayınlarını Turksat 3A ve Turksat 4A uyduları üzerinden abonelerinin hizmetine sunmaktadır.

D-Smart,290'ın üzerindeki kanal sayısıyla abonelerine dijital içerik hizmeti sağlamaktadır. D-Smart dijital yayın platform sağlayıcısı ile ses ve görüntüler dijital yayın kalitesine uygun biçimde kullanıcıların hizmetine sunulur. D-Smart televizyon yayıncılarının sunmuş oldukları yayınların kalitesi değişime uğramadan D-Smart vasıtasıyla izleyicilere ulaştırılır.

D-Smart dijital yayın sağlayıcısı aracılığı ile D-Smart internet bağlantı paketi temin edilebilir. D-Smart ile fiber internet bağlantısı hizmeti alınabilir. Farklı beklentilere uygun nitelikte sunulan fiber internet paketlerinin varlığı söz konusudur.

D-Smart platformu üzerinden ADSL internet bağlantı hizmeti de alınabilir. Ayrıca D-Smart internet paket alımı işlemi gerçekleştirmeden önce internetinizin hızını test etme imkanı sunmaktadır.

D-Smart tarafından izleyicinin hizmetine sunulan D-Smart televizyon paketleri bulunmaktadır. İzleyiciler mevcut televizyon izleme alışkanlıkları doğrultusunda hizmete sunulan TV paketleri arasından tercih yapma imkanına sahiptir.