Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Drift çılgınlığı kötü bitti

    Drift çılgınlığı kötü bitti

    İHA
    04.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Ankara’da cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahısların eğlencesi kötü sonlandı. Sıfır çizen otomobilin çarptığı genç yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İvedik’teki bir sanayi bölgesinde araçlarıyla birlikte toplanan şahıslar, drift yapmaya başladı. Cadde üzerinde araçlar sıfır çizerken, etrafta toplanan vatandaşlar da bu tehlikeli eğlenceyi izlemeye koyuldu. İki otomobil meydanda dönerken, sürücüsünün bir anlığına kontrolünü kaybettiği araç, kalabalığın üzerine doğru savruldu. Aniden üzerine gelen araçtan kaçamayan bir gence otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç yaralanırken, panikleyen araç sürücüsü de drift yapmayı bırakarak caddeyi terk etti. Çevredeki diğer izleyiciler yaralı gencin yardımına koştu. Kaza anı, araçların sıfır çizmelerini kayıt altına alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Etiketler: ANKARA , drift yapan araç , trafik magandaları , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri