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    ‘Drej Ali’ lakaplı suç makinesi Etiler’de yakalandı

    İSTANBUL (İHA)
    09.04.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Etiler’de çok sayıda suç kaydı ve aranması olan şahıs polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin araca vurması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

    Saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Taşlı Çay Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, İstanbul’da “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlardan 15 farklı aranması ve çok sayıda suç kaydı olan “Drej Ali” lakaplı Ali Ü.(23) kendisini takip eden polis ekiplerini görünce yanındaki kadınla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerle Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler, sokak üzerine geldiğinde 3 araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçıp ardından da taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine çevrede geniş çaplı çalışma başlatan polis, şahısları taksiyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlara çarpması, kaçması ve taksiye binerek uzaklaşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    ŞAHISLARIN KAZA YAPMASI, KAÇMASI VE TAKSİYE BİNMESİ KAMERADA

    Görüntülerde, şüphelier kaza yaptıktan sonra kaçmaya başlıyor. Bir süre koşarak kaçan şüpheliler ardından cadde üzerinde bir taksi durduruyor. Vatandaşın taksiden inmesinin ardından şüpheliler araca binerek uzaklaşıyor. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin kaza yaptığı araçta inceleme yaptı. Araç yapılan inceleme sonrasında çekiciyle şubeye götürüldü. Şüphelilerin çarptığı araçlara ise polis tarafından tutanak tutuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: suç makinesi , haberler , gündem
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