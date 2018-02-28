Dövmeci sahte içkiden ölmüştü... İçkileri satana 25 yıl hapis isteniyor

Kadıköy’ün ünlü dövme dükkanı Dream Tattoo’nun sahibi Güray Tan Mısır, 5 Mart 2017’de aniden rahatsızlanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Güray Tan Mısır, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kış aylarında İstanbul, yaz aylarında ise Antalya Olimpos’ta dövmecilik yapan Güray Tan Mısır, çok sevdiği Olimpos’ta toprağa verildi.

Polis Güray Tan Mısır’a sahte içkiyi satan Bayram Çomak’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Bayram Çolak, “Yurtdışından turistlerce getirilen içkileri son on yıldır satıyorum. Ölen kişinin yanında bulunan içki şişelerini ben sattım. Şişedeki sıvı içkinin orjinal renginden farklı. On yıldır bu içkileri satarım ama başıma ilk kez böyle bir olay geldi” dedi. Mahkeme Bayram Çolak’ı adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Adli Tıp Kurumu yapılan otopside Güray Tan Mısır’ın metanol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan içki şişesinde de yoğun miktarda etanol bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içkileri satan Bayram Çomak’a ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.