Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Dövmeci sahte içkiden ölmüştü... İçkileri satana 25 yıl hapis isteniyor

    Dövmeci sahte içkiden ölmüştü... İçkileri satana 25 yıl hapis isteniyor

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    28.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    KADIKÖY’de dövme dükkanı işleten Güray Tan Mısır’a (45) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Bayram Çomak hakkında ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Dövmeci sahte içkiden ölmüştü... İçkileri satana 25 yıl hapis isteniyorKadıköy’ün ünlü dövme dükkanı Dream Tattoo’nun sahibi Güray Tan Mısır, 5 Mart 2017’de aniden rahatsızlanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Güray Tan Mısır, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kış aylarında İstanbul, yaz aylarında ise Antalya Olimpos’ta dövmecilik yapan Güray Tan Mısır, çok sevdiği Olimpos’ta toprağa verildi. 

    Polis Güray Tan Mısır’a sahte içkiyi satan Bayram Çomak’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Bayram Çolak, “Yurtdışından turistlerce getirilen içkileri son on yıldır satıyorum. Ölen kişinin yanında bulunan içki şişelerini ben sattım. Şişedeki sıvı içkinin orjinal renginden farklı. On yıldır bu içkileri satarım ama başıma ilk kez böyle bir olay geldi” dedi. Mahkeme Bayram Çolak’ı adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

    Adli Tıp Kurumu yapılan otopside Güray Tan Mısır’ın metanol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan içki şişesinde de yoğun miktarda etanol bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içkileri satan Bayram Çomak’a ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

    Etiketler: sahte içki , dövme , dövmeci , Güray Tan Mısır , Bayram Çomak , Dream Tattoo , Olimpos , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri