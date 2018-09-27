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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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27.09.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Döverek bayıltmıştı... Skandal olayda flaş gelişme

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Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali için zorla getirme kararı çıkarıldı. Müşteki zabıta memurunun ifadesinde, “Emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Bana 3 kez tokat attı, şiddetin etkisiyle yere düştüm” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kartal’da geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan’a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle zabıta memuru Fidan bayılmıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

“KASTEN YARALAMA” SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

“3 KEZ TOKAT ATTI, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müşteki Kenan Fidan’ın, “Olay günü toplantıya yetişmek için Zabıta Müdürlüğü’ne ait bir araca bindim. Trafik yoğun olduğu için emniyet şeridine girdim. Daha önce geç kalanlara Daire Başkanı tepki göstermişti. Bu yüzden emniyet şeridine girdim. Benim emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Beni yanına çağırıp küfür etti. Konuyu ifade edeceğim esnada 3 kez tokat attı. Ben hiçbir şekilde tepki vermedim. Daha sonra şiddetin etkisiyle yere düştüm. Beni ambulansla hastaneye kaldırmışlar” dediği ve şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKTI

Tayfun Karali hakkında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkarıldı.

Vatandaşın şikayeti üzerine Tayfun Karali hakkında Çağlayan Adliyesi'nde aynı konuya ilişkin bir soruşturma daha başlatıldığı, dosyanın yetkisizlik kararı ile Anadolu Adliyesine gönderilmesiyle iki dosyanın birleştirildiği öğrenildi. Öte yandan, olay anına ait görüntülerin incelenmesine yönelik bilirkişi raporunun dosyaya girdiği bilgisine ulaşıldı.

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