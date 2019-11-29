Dört ayaklı minarede dördüncü yıl anması
Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare önünde teröristler ile polisler arasındaki çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün dördüncü yılında öldüğü yerde anıldı. Tahir Elçi için şiir okuyan eşi Türkan Elçi, “Bu dar sokakta eksilen sendin, çoğalan ölümdü. Dört ayaklı kapına ömrümüzün sonuna denk geleceksin” dedi.
Tahir Elçi 28 Kasım 2015’te tarihi Dört Ayaklı Minare’ye isabet eden kurşunlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Saat 10.53’te grup dağılacağı sırada, terör örgütü mensupları ateş açtı. Çıkan çatışmada başına kurşun isabet eden Tahir Elçi hayatını kaybetti. Elçi’nin ölümünün 4’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar katıldı. Grup adliye önünde bir araya gelerek Elçi’nin vurulduğu tarihi Dört Ayaklı Minare’ye kadar yürüdü ve kırmızı karanfiller bıraktı. Anmada, Elçi’nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklaması da okundu. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, failleri gösteren bazı delillerin adli tıp yetkilileri tarafından ortadan kaldırıldığını iddia etti. Tahir Elçi ülkenin birçok kentindeki adliyelerde de avukatlar tarafından anıldı.
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