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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İSTANBUL
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dört ayaklı minarede dördüncü yıl anması

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Dört ayaklı minarede dördüncü yıl anması

Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare önünde teröristler ile polisler arasındaki çatışmanın arasında kalarak hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün dördüncü yılında öldüğü yerde anıldı. Tahir Elçi için şiir okuyan eşi Türkan Elçi, “Bu dar sokakta eksilen sendin, çoğalan ölümdü. Dört ayaklı kapına ömrümüzün sonuna denk geleceksin” dedi.

Tahir Elçi 28 Kasım 2015’te tarihi Dört Ayaklı Minare’ye isabet eden kurşunlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Saat 10.53’te grup dağılacağı sırada, terör örgütü mensupları ateş açtı. Çıkan çatışmada başına kurşun isabet eden Tahir Elçi hayatını kaybetti. Elçi’nin ölümünün 4’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar katıldı. Grup adliye önünde bir araya gelerek Elçi’nin vurulduğu tarihi Dört Ayaklı Minare’ye kadar yürüdü ve kırmızı karanfiller bıraktı. Anmada, Elçi’nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklaması da okundu. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, failleri gösteren bazı delillerin adli tıp yetkilileri tarafından ortadan kaldırıldığını iddia etti. Tahir Elçi ülkenin birçok kentindeki adliyelerde de avukatlar tarafından anıldı.

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