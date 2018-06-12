Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu kez Bodrum'un en işlek caddesinde görüldü... Görenler cep telefonuna sarıldı

    Bu kez Bodrum'un en işlek caddesinde görüldü... Görenler cep telefonuna sarıldı

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    12.06.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da geçen 2 hafta boyunca kenar mahallelere inen domuzlar, bu kez ilçenin en işlek caddesinde görüldü. Vatandaşlar, evlerin arasında dolaşan domuzları elleriyle besledi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu
    • Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu
    • Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu
    • Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu

    Bodrum’da aç ve susuz kaldıkları için iki haftadır ilçenin kenar mahallelerine inen domuz sürüleri, bu kez ilçe merkezinde görüldü. Turistik Gümbet Mahallesi’nin İnönü Caddesi’nde dolaşan yaklaşık 30 domuzun yer aldığı sürü, caddeden karşıya geçerken otomobillere aldırış etmedi.

    Yavrularıyla lüks villaların da aralarında yer aldığı evlerin bahçelerine giren domuzlar, bol bol su içti. Mahalle halkı, eliyle ekmek ve su verdiği domuzların fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

    Bu kez Bodrumun en işlek caddesinde görüldü... Görenler cep telefonuna sarıldı

    Vatandaşlardan Mehmet Bekar (32), "Kış aylarında su ve yiyecek sıkıntısı çekmeyen domuzlar, yaz aylarında bunları bulamıyor. O nedenle şehrin merkezine kadar indiler. Tek dertleri, bir lokma yiyecek ve biraz su. Yavruları ile dolaşıyorlar, onları beslemeleri lazım. Kimseye bir zararları yok. Bodrumlular onlara, onlar da şehirde yaşayanlara alıştı" dedi.

    Bu kez Bodrumun en işlek caddesinde görüldü... Görenler cep telefonuna sarıldı

    Etiketler: Muğla , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri