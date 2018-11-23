Dolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı
GeriGündem Dolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (İHA)
23.11.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Dolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı

Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi. Çıkan arbede sırasında baba düşüp kafasına kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı.

Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi. Arbede sırasında baba düşüp başını kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman T. oğlu Fatih T.’nin kullandığı dolmuş ile Yamaçlı Mahallesi’nden çarşı istikametine doğru yola çıktı. Dolmuş D-400 Türk Kuşu Kavşağı mevkisine geldiğinde uygulama yapan trafik polisi dolmuşu durdurdu. Polis sürücüden ehliyetini istedi. Ancak polis, SRC belgesi olmadığı için Fatih T.’ye ticari araç kullanılamayacağını bu nedenle ceza yazacağını ve aracı bağlayacağını söyledi. Bunun üzerine sürücü polise bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Polis de tepki gösterince aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada dolmuşta bulunan baba da kavgaya karıştı. Baba ve oğlunun darp ettiği trafik polisi yardımcı kuvvet istedi. Bu sırada çıkan arbedede baba düşüp kafasını kaldırıma çarparak bayıldı. Polis hemen baba için ambulans istedi. Fatih T.’ye ise kelepçe takılarak gözaltına alındı. Fatih T. polise tehditler savurdu. Olay yerine gelen ambulans ile baba hastaneye kaldırılırken oğlu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu arada baba ve oğluna "görevli memura mukavemet ve hakaretten" işlem yapılırken, dolmuş şoförüne de yetersiz ehliyet kullandığı içinde 1002 lira para cezası kesilip aracı bağlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir kavuşma hikâyesi: Suriye’deki savaşta ağır yaralandı, Türkiye’de hayatı kurtarıldı

Facia anı kamerada

İttifakta Osmaniye sürprizi

Uykudan önce son poz