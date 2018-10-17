Dolmabahçe'de Cumhuriyet resepsiyonu
29 EKİM Cumhuriyet Bayramı’nda açılacak olan İstanbul üçüncü havalimanında bir resepsiyon düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim’de ayrıca Dolmabahçe’de dar kapsamlı bir “Cumhuriyet resepsiyonu” vermesi planlanıyor.
29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Erdoğan, üçüncü havalimanının açılışının ardından dünya liderleriyle resepsiyonda bir araya gelecek.
Her yıl Beştepe’de devlet protokolünün katılımıyla yapılan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da bu yıl Dolmabahçe’de verilmesi planlanıyor.
Dünyadan birçok devlet ve hükümet başkanının da katılacağı açılış töreni ve resepsiyon; siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından yüzlerce davetliyi bir araya getirecek.
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