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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
03.09.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Dolmabahçe Sarayı'nda tarihi paravanın astarında Japon gazete kupürleri bulundu

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Dolmabahçe Sarayı'nda uzun yıllar sergilenen ve geçtiğimiz ay restorasyon çalışması yapılan tarihi Japon paravanının astarında 19. yüzyıla ait Japon gazete kupürleri çıktı. 1870 ve 1887 yıllarını kapsayan gazete kupürlerinde edebiyat alanındaki çalışmalar ve o dönemin gündelik olayları anlatılıyor.

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  • Dolmabahçe Sarayında tarihi paravanın astarında Japon gazete kupürleri bulundu
  • Dolmabahçe Sarayında tarihi paravanın astarında Japon gazete kupürleri bulundu
  • Dolmabahçe Sarayında tarihi paravanın astarında Japon gazete kupürleri bulundu
  • Dolmabahçe Sarayında tarihi paravanın astarında Japon gazete kupürleri bulundu
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1887 yılında beraberindeki heyetle çıktığı Avrupa seyahatinde İstanbul'a gelerek Sultan II. Abdülhamid'le görüşen Japonya Prensi Komatsu Akihito ziyaretin ardından Abdülhamit'e bir takım hediyeler verdi. Hediye edilen eşyalar arasında nakkaşlı bir paravan da bulunuyordu. Altı parçadan oluşan bu paravanlardan her birinde Japon işleme sanatı olan 'Nihon Shishu' tekniğiyle yapılmış ipek üzerine işlenmiş süslemeler yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda Japon Salonu'nda uzun yıllar sergilenen bu paravan geçtiğimiz ay restore edilmek üzere Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'ne getirildi. Burada yapılan restorasyon çalışmasında paravanın iç astar bölümünde 1870 ve 1887 yıllarına ait 22 parçalık Japon gazete kupürleri bulundu.

JAPON PARAVANININ ASTARINDA GAZETE KUPÜRLERİ BULUNDU

Japon karavanında bulunan gazete kupürleri hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi restorasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Paravanımız 6 parçadan oluşmakta. Aslında varlığıyla Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya arasındaki kültürel ilişkilere ışık tutuyor. 132 yıllık geçmişi olan bir paravan Milli Saraylar envanterinde önemli sayıda Japon eseri var. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nda Japon Salonu olarak adlandırılan sergileme mekanımız var. Bu eser de burada sergileniyordu. 132 yıllık tarihe şahit olmuş bir miktar konservasyon ve restorasyona ihtiyaç duyduğundan Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı tekstil konservasyon ve restorasyon atölyesine alındı. İncelemeler sırasında tespit edildi ki bu paravanın üzerinde çok enteresan bir ipek üzerine bezemeler var. Nihon Shishu el işlemesi tekniğiyle işlenmiş. Bu eserdeki aşınmışlıklar ve hasarlar tespit edilirken, astarını açtıklarında burada görülen 22 adet gazete kupürü tespit edildi. İncelemeler ve araştırmalar ilgi çekti. Buradaki gazetelerin 1870 yılından 1887 yılına kadar değişen aralıklarda olduğu o zamanki Japonya hakkında bize bilgiler veriyor. Bu kupürlerin ne anlama geldiğini inceledik araştırdık. Bu kupürlerin Japonya'nın Kanji dilinde yani Çince karakterleri de içeren Çince ve Japonca karakteri içeren bir dilde yazıldıkları, bir gazetenin edebiyat şairlerinin şiirlerine örnekler veren bir gazete alanında olduğu diğer kupürleri incelediğimizde gündelik haberlere ve güncel olaylara ışık tutan eserler olduğu tespit edilmiştir. Önümüzdeki aylarda bu eserler restorasyon ve konservasyon işi bittiği zaman tekrar Dolmabahçe Saray'ında sergilenmeye devam edecektir" dedi.

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