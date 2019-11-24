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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.11.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza

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Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza

İstanbul Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı önünde seyrettiği esnada uyuyakalan Suriye uyruklu sürücü, otomobiliyle sarayın önündeki duvarda asılı kaldı. Manzarayı gören sürücüler de araçlarından inip olay yerine geldi.

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  • Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza
  • Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza
  • Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza
  • Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Ahmet B. (28), sabah saatlerinde cadde üzerinde 34 ABP 873 plakalı otomobil ile seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra direksiyon başında uyuyakalarak yoldan çıktı. Yürüyüş yoluna giren sürücü Dolmabahçe Sarayı'nın dışındaki duvarın üzerinde asılı kaldı.

Kazanın ardından uyanan sürücü askıdan kurtulamayınca araçtan inerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptıktan sonra çekici çağırdı. Gördükleri manzara karşısında şaşıran sürücüler ise olay yerine gelerek durumu anlamaya çalıştı. Kaza yapan sürücü Ahmet B. de cep telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi.

“Çocuk ‘ben uyuyakaldım’ dedi”

Kaza hakkında konuşan sürücü Murat Şahin, “Kazayı görünce ilerden dönüp geri geldik. Sonradan polis ekipleri geldi, onlar da durdu. Olaya müdahale ettiler. Çocuk ‘ben uyuyakaldım’ dedi. Zaten tek başınaydı. Yaralı yok, aracın altını komple vurmuş. Başka da bir şey yok. Tarihi duvarlara da zarar vermemiş” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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