Dokunulmazlığımı bir kenara bıraktım
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, yatalak eşinin yardımcısı Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın intiharıyla ilgili ilk kez konuştu.
Ünal, dün akşam Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında olayı şöyle anlattı:
KAPIYI KIRAMADIM
“Eşim 20 yıldır yatalak, kendisini eşime bakması için yanımıza aldık. Son 2-3 aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık. Onu gönderemeden kendisini gönderdi, Allah rahmet eylesin. Olayın beşinci dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz onlar gelene kadar 5 dakika içinde küçük kızımla beraber kendisini kilitleyip intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık, omuzum hâlâ ağrıyor ama başarılı olamadık maalesef.
Bütün aile fertlerim, yatalak eşim dahil gece yarısına kadar polisimize ifadelerimizi verdik. Savcımıza 15 dakika süreyle olayı baştan sona anlattım. Hatta o gece ben milletvekili dokunulmazlığımı bir kenara bırakarak swap (barut izi) ve parmak izlerimi verdim.
YERİN DİBİNE SOKTULAR
Ben polisimize ve savcımıza milletvekili dokunulmazlığını bir kenara bırakarak bütün bildiklerimi, anlattım. Tabii bazı çevreler, benim geçmişte TSK ve Meclis’teki çalışmalarımdan hoşnutsuz, huzursuz olanlar bunu fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine kadar soktular, Allah hiçbirimizi bu duruma düşürmesin.”
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