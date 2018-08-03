'Doktor'un villasında ele geçirildi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Extacy' üretilen bir villayı bastı. 44 milyon TL değerinde 2 milyon 200 bin adet Extacy hap ve 2 milyon TL değerinde 6 kilogram kokain ele geçti. 'Doktor' lakaplı İ.G.'nin elebaşılığını yaptığı 4 kişi yakalanırken, uyuşturucuların servis edildiği özel zulalı biri VIP Mercedes Vito 2 araç da ele geçti. Villaya baskın yapıldığında üretimin devam ettiği belirtildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de bir villada Extacy hap üretildiği bilgisi aldı. Alınan bilgi üzerine villa fiziki takip altına alındı.
Villa takip altındayken villaya VIP midibüs geldi. Midibüs, bir miktar uyuşturucu konulduktan sonra hareket etti. Midibüs Fatih'e gelerek bir kişiyle buluştu. Torbalar halinde aracın zulasından çıkardığı hapları alıcıya verdiği sırada operasyon başlatıldı.
F.K. ve B.K. gözaltına alındı. Ekipler eş zamanlı olarak villaya girdi. Villada çete elebaşı olduğu belirtilen 'Doktor' lakaplı İ.G. ve Özbekistan vatandaşı kadın D.Y. gözaltına alındı. Ekipler çetenin uyuşturucu sevkiyatında kullandığı özel zulalı başka bir aracı da ele geçirdi.
Villada ve araçlarda yapılan aramalarda 44 milyon TL değerinde 2 milyon 200 bin adet Extacy hap ve ele geçen ikinci araçta 2 milyon TL değerinde 6 kilogram kokain ele geçti.
Villaya operasyon yapıldığı sırada üretimin devam ettiği belirtildi. Operasyonda ele geçen uyuşturucular ve yapım malzemeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
4 kişinin Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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