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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doktordan tek kurşun

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Avcılar’da iddiaya göre, evli olan Celal Tosunoğlu (66) Azerbaycanlı Aida Xasiyeva (35) ile 4 yıldır birlikte yaşıyordu. 3 yıl önce çocukları dünyaya geldi.

Xasiyeva, doktor da olan Tosunoğlu’na ait tıp merkezinde yönetici olarak çalışıyordu. Doktor Tosunoğlu, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Xasiyeva’nın aracına GPS takip cihazı taktı. Olay gecesi de sevgilisini arayarak tıp merkezine çağırdı. Xasiyeva’nın bulunduğu yerden farklı bir noktayı söylemesi üzerine, “Bana yalan söylemeye devam ediyorsun. Ben nerede olduğunu biliyorum” diyerek çıkıştı. Daha sonra kendisini aldattığını söylemesi üzerine tartışma tıp merkezinde devam etti ve alevlendi.

YOĞUN BAKIMDA

Tek el silah sesinin duyulmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Göğsünden yaralanan Xasiyeva, ambulansla hastanaye götürüldü. Xasiyeva’yı vurduğu belirlenen Tosunoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Tosunoğlu, aralarında tartışma yaşandığını, bu sırada elindeki silahın kazayla ateş aldığını iddia etti. Tosunoğlu, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Xasiyeva’nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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