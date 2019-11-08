Doktordan tek kurşun
İstanbul Avcılar’da iddiaya göre, evli olan Celal Tosunoğlu (66) Azerbaycanlı Aida Xasiyeva (35) ile 4 yıldır birlikte yaşıyordu. 3 yıl önce çocukları dünyaya geldi.
Xasiyeva, doktor da olan Tosunoğlu’na ait tıp merkezinde yönetici olarak çalışıyordu. Doktor Tosunoğlu, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Xasiyeva’nın aracına GPS takip cihazı taktı. Olay gecesi de sevgilisini arayarak tıp merkezine çağırdı. Xasiyeva’nın bulunduğu yerden farklı bir noktayı söylemesi üzerine, “Bana yalan söylemeye devam ediyorsun. Ben nerede olduğunu biliyorum” diyerek çıkıştı. Daha sonra kendisini aldattığını söylemesi üzerine tartışma tıp merkezinde devam etti ve alevlendi.
YOĞUN BAKIMDA
Tek el silah sesinin duyulmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Göğsünden yaralanan Xasiyeva, ambulansla hastanaye götürüldü. Xasiyeva’yı vurduğu belirlenen Tosunoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Tosunoğlu, aralarında tartışma yaşandığını, bu sırada elindeki silahın kazayla ateş aldığını iddia etti. Tosunoğlu, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Xasiyeva’nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle