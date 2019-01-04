Doktordan pankartla özür diledi
Abdurahim Alp geçtiğimiz yaz akşam saatlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne çocuğunu getirdi. Burada nöbetçi olan Dr. Emre Ceyhun, bazı tetkikler istedi. Tetkiklerin sonuçları gelene kadar beklemesi gereken baba Alp sinirlendi. Serviste hem Dr. Ceyhun hem de diğer sağlık çalışanlarına saygısızlık etti. Bunun üzerine Dr. Ceyhun tutanak tutturdu ve hastane yönetimine durumu bildirdi. Hastane avukatları olayı mahkemeye taşıdı.
Tayin edilen arabulucu Dr. Ceyhun’u aradı. Alp’in bir anlık öfkeyle yaptıklarından dolayı pişman olduğunu, özül dilemek istediği mesajını iletti. Dr. Ceyhun, sadece kendisinden değil, olaydan etkilenen hemşireler, sağlık, temizlik personelinden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yazılı bir şekilde özür dilemesini istedi. Baba Alp yaptırdığı pankartı önceki gün servisin kapısına getirdi. Hem pankartla hem de sözlü olarak herkesten özür diledi. “Çocuklarımızın sağlığı için gece-gündüz demeden emek veren başta Dr. Emre olmak üzere doktorlarımız ve bütün sağlık personeline hak etmediği şekilde davrandığım için üzgünüm, pişmanım, özür dilerim” yazılı pankartını bahçeye bıraktı.
HERKES KÖTÜ ETKİLENİYOR
Dr. Ceyhun, “Böyle olaylardan sadece biz doktorlar değil, tüm personel, başka hastalar ve yakınları çok olumsuz etkileniyor. Aralıksız 36 saat çalıştığımız oluyor. Bazen beklemesi gereken aileler sabırsız olabiliyor. Öfkelerini bize yönlendirebiliyorlar. Alp Bey yaptıklarından ötürü herkesten özür diledi. Söyledikleri bana samimi geldi” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle