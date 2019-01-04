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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesude ERŞAN
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Doktordan pankartla özür diledi

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Doktordan pankartla özür diledi

Abdurahim Alp geçtiğimiz yaz akşam saatlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne çocuğunu getirdi. Burada nöbetçi olan Dr. Emre Ceyhun, bazı tetkikler istedi. Tetkiklerin sonuçları gelene kadar beklemesi gereken baba Alp sinirlendi. Serviste hem Dr. Ceyhun hem de diğer sağlık çalışanlarına saygısızlık etti. Bunun üzerine Dr. Ceyhun tutanak tutturdu ve hastane yönetimine durumu bildirdi. Hastane avukatları olayı mahkemeye taşıdı.

Tayin edilen arabulucu Dr. Ceyhun’u aradı. Alp’in bir anlık öfkeyle yaptıklarından dolayı pişman olduğunu, özül dilemek istediği mesajını iletti. Dr. Ceyhun, sadece kendisinden değil, olaydan etkilenen hemşireler, sağlık, temizlik personelinden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yazılı bir şekilde özür dilemesini istedi. Baba Alp yaptırdığı pankartı önceki gün servisin kapısına getirdi. Hem pankartla hem de sözlü olarak herkesten özür diledi. “Çocuklarımızın sağlığı için gece-gündüz demeden emek veren başta Dr. Emre olmak üzere doktorlarımız ve bütün sağlık personeline hak etmediği şekilde davrandığım için üzgünüm, pişmanım, özür dilerim” yazılı pankartını bahçeye bıraktı.

HERKES KÖTÜ ETKİLENİYOR

Dr. Ceyhun, “Böyle olaylardan sadece biz doktorlar değil, tüm personel, başka hastalar ve yakınları çok olumsuz etkileniyor. Aralıksız 36 saat çalıştığımız oluyor. Bazen beklemesi gereken aileler sabırsız olabiliyor. Öfkelerini bize yönlendirebiliyorlar. Alp Bey yaptıklarından ötürü herkesten özür diledi. Söyledikleri bana samimi geldi” dedi. 

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