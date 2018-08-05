Doktora tazminat davası
FATİH’te özel bir hastanede bademcik ve geniz ameliyatı sırasında 6 yaşındaki E.K.G.’nin yanağında yanık izi oluştuğunu iddia eden ailesi, tüketici mahkemesinde hastane ve doktor aleyhine 60 bin liralık tazminat davası açtı.
E.K.G., boğazından sürekli rahatsızlanması nedeniyle götürüldüğü Fatih’teki bir özel hastanede Kulak Burun Boğaz doktoru Mehmet Y. tarafından muayene edildi, geniz ve bademcik ameliyatı olması gerektiği söylendi. 15 Mayıs 2018 günü ameliyat bitip odasına yatırıldığında aile E.K.G.’nin dudağının sağ tarafında yanak üzerinde yanık izi gördü. Doktor, “Ameliyat esnasında kullandığım alet sıcakmış, fark etmeden küçüğün yüzüne koymuşum. Aletin temas ettiği yer yanmış. Merak etmeyin bir yıl sonra izi kalmaz” dedi. İddiaya göre hastane müdürü de, “Nereden bilelim? Belki buraya gelmeden önce yanmıştı” dedi. Ailenin avukatı, küçüğün yanık izi nedeniyle ruhsal ve bedensel anlamda çöküntü yaşayıp terapi gördüğü, ailesinin huzursuz olduğu, doktorun bir özür dahi dilememiş olmaması nedeniyle davalı hastaneden 60 bin lira tazminat istediklerini belirtti.
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