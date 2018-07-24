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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.07.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Doktora şok saldırı! Sadece 'Önce ben bakayım' dedi!

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Doktora şok saldırı! Sadece 'Önce ben bakayım' dedi!

Adana’da Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakınlarının darp ettiği doktor Mazlum Işık, aldığı darbeler nedeniyle Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.Doktorun dövülme nedeni ise hastaya 'önce ben bakayım' demesi....

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 gün önce Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Bir hasta ve yakını, acil servise müracaat ederek üroloji hekimine tedavi olmak istediğini söyledi. Görevli Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık'ın, hastayı muayene etmek isteyip ona göre üroloji uzmanına danışacağını belirtmesi üzerine, hasta muayeneyi reddedip küfürler ederek olay çıkardı. Darp edilen Dr. Mazlum Işık, aldığı darbeler sonucu bulantı ve kusma şikayetleri üzerine aynı hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

Doktora saldırıda bulunan E.G. ve N.Y. isimli şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Yaşanan şiddet olayına ilişkin Adana Tabip Odasında bir araya gelen Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyesi Dr. Muhsin İnal, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde göz göre göre şiddet vakası yaşandığını, hekime şiddeti şiddetle kınadıklarını, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

 

 

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