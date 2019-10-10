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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu...

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Doktora hakaret etmişti! Cezası belli oldu...

İZMİR'de, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden Hamdullah Taş (33) gittiği hastanede görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Güneri Kuruöz’ün, diğer hastalardan önce kendisine bakmasını istedi. Dr. Kuruöz, bu isteği reddedince doktora küfürler eden Hamdullah Taş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2018 yılının Kasım ayında, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, 2 çocuk babası Hamdullah Taş, o sırada bir hastasıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz'ün yanına gidip, kendisine öncelik vermesini istedi.

Bunun üzerine Kuruöz, durumu ağır olan hastaların olduğunu ve onlarla ilgilenmeden bunu yapamayacağını söyledi. Hamdullah Taş konuşmaya devam edince, Kuruöz vakit kaybetmemek için cevap vermeyip, hastasıyla ilgilenmeye devam etti. Bunun üzerine sinirlenen Taş, küfürler ederek, olay yerinden uzaklaştı. Dr. Kuruöz, 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp, hastaneye polis çağırdı ve karakola gidip, şikayetçi oldu.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Taş, geçen haziran ayında görülen ilk duruşmada, kendisine çok kaba davranıldığını ve küfretmediğini ileri sürdü. Önceki gün yapılan ikinci duruşmada ise karar açıklandı. Taş'a, kamu görevlisine hakaret suçundan, 1 yıl 2 ay ceza verildi. Ceza, indirimlerle birlikte 11 ay 20 güne düşürüldü.

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