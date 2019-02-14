Doktora bıçaklı tehdide 16 ay hapis
Annesini Aralık 2015’te İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nin acil servisine götüren Metin Kayar, tahliller için birkaç tüp kan isteyen acil tıp doktoru Türker Karaboğa’ya tepki gösterdi.
Dr. Karaboğa ise hasta yakınından kendisini rahatsız etmemesini ve dışarıda beklemesini istedi. Dr. Karaboğa hastane güvenliğini çağırmak için dışarı çıktığında da elindeki bıçakla üzerine yürüdü ve tehdit etti. O sırada Kayar’ın kardeşi Tekin Kayar da Dr. Karaboğa’ya yumruk attı. Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada Metin Kayar’a 16 ay hapis cezası verildi. Tekin Kayar’a ise basit yaralama suçundan 2 bin 920 lira, yasak nitelikte bıçak taşımadan ise 500 lira adli para cezası verildi.
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