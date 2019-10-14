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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doktor sevgili damardan öldürdü

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Doktor sevgili damardan öldürdü

ANESTEZİ teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Karaman’ın erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T. hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı.

Karaman, 29 Temmuz’da Özgür T.’nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Özgür T. tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer’ın hazırlayıp Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu olayla ilgili iddianamede özetle şöyle denildi:

‘ŞÜPHELİ YAPTIĞINI KABUL ETTİ’

“Şüpheli Özgür T., olay günü eve yanında getirdiği kendisine ait olan, iş nedeniyle yanında, aracında taşıdığı çantada bulunan 2 adet A...... ve bulantı ilacı Z.... isimli ampulleri yine çantasındaki enjektör ile Ayşe Karaman’ın sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladığını kabul etmiştir. Ölenin kan ve idrar numunelerinde P....... ilacının etkin maddesinin tespit edilmesi, otopsi raporunda kişinin kesin ölüm sebebinin anestezik madde alımına bağlı olduğunun belirlenmesi, P....... ilacının antestezi uzmanı doktor ile ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikâyetleri, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.’nın anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır.”

‘AYŞE KORKTUĞUNU SÖYLERDİ’

İddianamede, tanık Tuğçe A.’nın ifadesine de yer verildi. Tuğçe A., şöyle dedi: “Ayşe Özgür’ün kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını, mesajlarını incelediğini, korktuğunu söylerdi. Olaydan 5 gün kadar önce Ayşe, Özgür’ün bir arkadaşının, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olaydan dolayı Özgür’ün imalı bir şekilde konuştuğunu, bu şekilde aldatılmanın sonucu ölüme götürebileceğini söylediğini, arkadaşlığının saplantılı bir şekil aldığını anlatmıştı.”

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