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    Doktor bu ne!

    İHA
    30.04.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru ile acil tıp teknisyeni yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

    Dairede yapılan aramalarda 130 kök dişi hintkeneviri, 172 adet extacy uyuşturucu hap, 5 bin 5 TL para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Yakalanan acil doktoru B.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ve arama anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

    Doktor bu ne
    Doktor bu ne

    Etiketler: Doktor , baskın , gündem
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