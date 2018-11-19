Nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı
GeriGündem Nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.11.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da bir devlet dairesine verilmek üzere nüfus kayıt örneği alan evli ve 2 çocuk sahibi bir kadın, 3 adet kaydının olduğunu gördü. 47 yaşındaki H.T., bu kayıtlardan birinin 11 yıl önce başka biriyle evlilik yaptığına dair kaydın çıkması üzerine yargıya başvurdu.

Bursa'da yaşayan 47 yaşındaki H.K, bir süre önce Nüfus Müdürlüğüne giderek bir devlet dairesine verilmek üzere nüfus kayıt örneği aldı. H.K, 1993 yılında evlendiği, bu evlilikten olan 2 çocuğunun bulunduğu ve herhangi bir boşanma kaydının bulunmadığı bir kayıt ile evlilik öncesini içeren kaydın yanı sıra doğumundan 11 yıl önce başka biriyle evlendiğine dair başka bir kayıt çıkarılması üzerine şaşkınlık yaşadı. 

Yanlışlık olduğu değerlendirilen kayda göre 2017 yılında vefat eden 1939 doğumlu E.C. ile 1960 yılında evlenmiş görünen H.K, kayıtlardaki bu hatanın düzeltilmesi için avukatı aracılığıyla yargıya başvurdu.

"MAĞDURİYETLER DOĞURABİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

H.K'nin avukatı Fırat Karayaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1971 doğumlu olduğunu, 1993'te yılında evlendiğini ve bu evliliğin devam ettiğini belirtti.

Karayaka, müvekkilinin kısa süre önce, bir devlet kurumuna verilmek üzere nüfus kayıt örneği aldığında 3 adet kaydının göründüğünün farkına varıldığını ifade ederek, bu kayıtlardan birinin müvekkilinin bekarlık dönemine, ikincisinin evlendiği döneme ait olduğunu, üçüncüsünün ise tanımadığı bir kişiyle evli göründüğüne dair kayıt olduğunu söyledi.

Nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

Konuyla ilgili yargı sürecini başlattıklarını bildiren Karayaka, şöyle konuştu:

"Müvekkilim 1971 doğumlu olmasına rağmen üçüncü nüfus kaydında 1960 yılında evlenmiş görünmekte. Bununla ilgili, dosya üstünde bir terkin veya boşanma kaydı yoktur. Bu da müvekkilim açısından büyük mağduriyetler doğurabilecek bir potansiyele sahiptir çünkü müvekkilim doğmadan 11 yıl önce evlenmiş görünüyor, herhangi bir boşanma kaydı olmadığı için vefat eden eski eşi gibi görünen kişinin alacak ve borçlarından da sorumlu olma durumu söz konusudur. Bu yüzden bu dosyayla ilgili yasal prosedürleri başlattık."

"MEMURUN İHMALİ AŞAN HATASI"

Karayaka, nüfus kayıtlarında çıkan hataların genelde nüfus müdürlüklerinden düzeltilebileceğine de değinerek, "Bizim dosyamız çok istisnai bir durum. Doğmadan 11 yıl önce evlenmiş görünüyor müvekkilim ama herhangi bir boşanma kaydı yok. Bu yüzden vefat eden eski eş (aslında evli değiller) yüzünden hak ve borçlardan sorumlu olabileceği için avukatı olarak yargı yoluna başvurduk." ifadelerini kullandı.

Soyadı benzerliğinden dolayı bu karışıklığın olmuş olabileceğini vurgulayan Karayaka, müvekkilinin geçen yıl aldığı kayıt örneğinde bu hatanın
bulunmadığını, bu yılki yanlışlığın idare ya da "memurun ihmali aşan hatası"ndan kaynaklandığını düşündüklerini dile getirdi.

DAVA MASRAFLARI

Karayaka, ayrıca bu kayıt düzeltme davalarında vatandaşların farklı bir mağduriyet yaşadığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Genelde asliye hukuk davalarında vatandaş davayı kazandığı zaman, vatandaş lehine ilan vekalet ücretine hükmedilir. Asliye hukuk mahkemelerinde, nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında bu vekalet ücretinin ödenmesine hükmedilmediği için hukuki bilgisi eksik olan ya da avukat desteğine ihtiyaç duyan kimseler tamamen idarenin kusurundan sebeple açması hasıl olan bu davadan dolayı avukatlık ücreti ödüyorlar. Dava kazanılıp hata giderildiğinde müvekkilin yaptığı dava masrafları ve ilan vekalet ücretinin ödenmemesi de ayrıca bir mağduriyet doğurmaktadır."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlülerin astroloğu trafik kazasında hayatını kaybetti

Nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

Kültür Bakanı müjdeyi verdi! Türkiye'ye getiriliyor

Kaşıkçı cinayetinde yeni delil telefon trafiği