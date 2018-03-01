Doğum parası nasıl alınır, 2018 doğum parası ne kadar oldu?

Devlet tarafından doğum yapan annelere verilen doğum parası, anneler tarafından hakkında bilgi sahibi olunmak istenen konulardan. Doğum yardımını memurlar da dâhil olmak üzere doğum yapan her annenin alabildiği bu parayı almaya hak kazanmak için belirli şartları sağlamak gerekiyor. İşte doğum parası hakkında merak edilen tüm sorular ve cevaplarını sizler için derledik… Bu içeriğimizden 2018 doğum parası nasıl alacağınızı, ne kadar olduğunu ve kısaca ne olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte detaylar.

Doğum Parası Nedir?

Sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışan kadınların doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli şartlarda uygulanan bir doğum yardımıdır. Doğum yardımından yalnızca Türk vatandaşları ve mavi kartlılar faydalanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından faydalanmak mümkündür. Yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından faydalanabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından faydalanabilir. Doğum parasından yararlanmak için belirli şartlar şunlardır;

• Doğum öncesi izinin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermiş olmaması

• Belirtilen süreler dahilinde iş yerinde çalışmamış olması

• Doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin yatırılmış olması

• Doğumun gerçekleşmiş olması gerekir.

Doğum yardımı için nereye başvuru yapılmalıdır?

Doğum yardımını yapacak olan makam Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Başvuruları aşağıda belirtilen makamlara yapabilirsiniz;

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükler

i• Sosyal Hizmet Merkezlerine yapacaktır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Büyükelçilikler veya Konsolosluklar aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

2018 Doğum yardımı ücretleri ne kadar?

Doğum yardımının 2018 yılında ne kadar olacağı konusunda Bakanlığımız tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Bunun için 2018 yılı için ödenebilecek tutarlar bakanlık tarafından yeni bir açıklama gelene kadar aşağıda belirtilen rakamlar geçerli olmaya devam edecektir.

• Birinci çocuk için 300 TL alınabilir.

• İkinci çocuk için 400 TL alınabilir.

• Üçüncü çocuk için de 600 TL ödeme yapılmaktadır.