Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Doğum gününde trafik kazasında öldü

    Doğum gününde trafik kazasında öldü

    Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep) (DHA)
    29.03.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Erkan Ateş (40), doğum gününde yaşamını yitirdi.

    Kaza, dün gece Nurdağı- Bahçe yolunun Kızlaç mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkan Ateş yönetimindeki 27 GA 245 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismiyle plakası öğrenilemeyen TIR’la çarpıştı.

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ateş’in öldüğünü belirledi. Ateş’in cenazesi araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu’nda sözleşmeli memur olarak görev yapan İbrahim Erkan Ateş’in dün doğum günü olduğu belirtildi.

    TIR şoförü, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Gaziantep , trafik kazası , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri