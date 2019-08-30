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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi

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Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, iddiaya göre arkadaşı Umut K.’nin (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu doğum gününde ölen lise öğrencisi Zeynep Atagün (17), gözyaşları arasında toprağa verildi

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün’ü doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Aile üyelerinin başka bir odada bulunduğu sırada Umut K., babasına ait pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Bu sırada tüfek, iddiaya göre kazayla ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atagün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haber üzerine olay yerine gelen Atagün’ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Atagün’ün cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı.

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Atagün’ün cenazesi bugün yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, evinin önüne götürüldü. Helallik alınmasının ardından da Kaklık Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Baba Mevlüt Atagün ile anne Songül Atagün, üzerine gelinlik örtülen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Zeynep Atagün, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi

TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan Umut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut K.’nin ilk ifadesinde önce Atagün’ün tüfekle intihar ettiğini, daha sonra yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği ve çok pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

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