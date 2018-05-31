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    Doğu Perinçek: İkinci tura kalacağımız kesin

    DHA
    31.05.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek,  "Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz" dedi.

    İstanbul’da Perpa İş Merkezi'nin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Perinçek, “Yerli üreticiyi destekleyeceğiz. Üreticiyi tekrar Türkiye'nin efendisi yapacağız. Tekrar çarşılarımızı Türkiye'nin efendisi yapacağız. Bu bir mecburiyet,  seçenek değil. Çiftçimizin, işçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın dönemi geliyor. Türkiye'yi sıcak para komisyoncuları yönetmeyecek, büyük bankalar, tefeciler yönetmeyecek. Üreticilerin Türkiyesini kuracağız” dedi. 
    Perinçek, “İkinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce'ye mi Erdoğan'a mı vereceksiniz?” sorusuna “Bizde bir değişim yok. Biz aynı yerde duruyoruz. Üreticiyi desteklemek ve Türkiye'nin güvenliğini korumak noktasında duruyoruz. Hiçbir değişiklik yok" diye yanıt verdi. 

    İNCE'YE 'DEMİRTAŞ' ÇAĞRISI

    Doğu Perinçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de seslenerek şöyle dedi: “Selahattin Demirtaş'ı, yani PKK'nın adamını cumhurbaşkanı yardımcısı yapan bir projenin içinde olmayı kimse bizden istemesin. Ben Muharrem İnce'ye şunu öneriyorum; derhal bu yanlışı bıraksın. Kamuoyu önüne çıksın, desin ki 'Biz Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayacağız. PKK'yı hükümete sokmayacağız'. Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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