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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

İnanılmaz görüntüler! Felaket yaşanıyor

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Doğu Karadeniz’de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon’un Araklı ilçesinde dereler taştı, cami, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize’de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin’de ise 2 ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi. Meteoroloji'den yapılan son uyarıda bugün olacak yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

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  • Doğu Karadeniz’de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı
  • Doğu Karadeniz’de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı
  • Doğu Karadeniz’de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı
  • Doğu Karadeniz’de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, yollar kapandı
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağmur özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde hasara yol açtı. İlçe merkezinde yollar göle dönerken, bir çok ev ve iş yerini su bastı.

İlçenin Kaşıkçı mahallesi ise şiddetli yağış sonrası oluşan selden en fazla hasar gören yerlerin başında geldi. Trabzon-Bayburt yolu 7. km'si üzerinde bulunan mahalleye ismini veren Kaşıkçı Deresi taştı, dağdan gelen taşlar ve çamur mahallede büyük zarar yol açtı. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, ulaşım dün akşamdan bu yana servis yolundan sağlanmaya başladı.

Derenin getirdiği taş ve moloz yığınları sonucu mahalledeki evleri ve camiyi su basarken, dere yatağında suyun şiddeti nedeniyle değişti. Mahalle sakinlerinden Resul Karlankuş yaptığı açıklamada "Son 15-20 yıldır böyle bir afet yaşamadık. Yağmur aniden bastırdı. Evim kullanılamaz hale geldi. Camimiz de kullanılamaz hale geldi. Camiyi de yeni elden geçirmiştik. içi su ve çamurla doldu. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. 

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. 

RİZE’DE ŞELALE TAŞTI

Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi’nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize’de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

ARTVİN’DE HEYELAN

Artvin’de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37’nci kilometresi Prnalı mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvinimiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.


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