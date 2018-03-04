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    ‘Doğu Guta’da sokağa çıkma yasağı’ iddiası

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    04.03.2018 - 22:15 | Son Güncelleme:

    İnsani yardımların ulaşması ve tahliyeler için günde beş saat ateşkes ilan edilmesine rağmen Doğu Guta’ya herhangi bir yardım ulaşmadığı gibi bölgeden ayrılabilen de olmadı.

    Suriye’deki Rus Gözlem Merkezi yetkilisi Vladimir Zolotuhin, “Suriye’de 30 gün süreli insani amaçlı ateşkes ilan edilmesini öngören BM Güvenlik Konseyi kararı altına imza atan Rusya, yedi günden beri her sabah yerel saatle 09.00 ile 14.00 arasında sivillerin bölgeyi terk edebilmeleri için beş saatliğine koridor açıyor. Ancak militanlar sivillere çıkış imkânı vermek yerine onları rehin tutmaya devam ediyor. Son olarak militanlar Rusya’nın yedinci gün uyguladığı beş saatlik insani mola süresince Doğu Guta bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti” açıklamasını yaptı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Doğu Guta , suriye
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