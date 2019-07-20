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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)
20.07.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Doğmamış bebeğini öldürdü, mahkemede bunları söyledi

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Doğmamış bebeğini öldürdü, mahkemede bunları söyledi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vuran ve bebeğin ölümü ile genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına devam edildi. Hüseyin Bakay, ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' dedi.

Olay, 19 Mart 2018'de Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve Pekdemir ve Hüseyin Bakay, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti.

Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadının bu talebi olumsuz karşılık buldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine Merve Pekdemir, sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu. Bakay'ın müdahalesi sonucu Merve Pekdemir'in elindeki silah ateş aldı.

Yanağından girip kafasının arkasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra karnındaki bebeğini kaybeden Pekdemir'e tedavi sonrası yüzde 54 oranında engelli raporu verildi. Hüseyin Bakay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KESİNLİKLE BİLEREK VURMADIM'

Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Merve Pekdemir'in hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin Bakay, "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı.

Ben de elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi. Merve Pekdemir ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım.

Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. Mahkeme heyeti 22 Mart 2019 tarihinde olay yerinde keşif yapmıştı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

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