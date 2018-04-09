Doğan Medya'da devir teslim töreni

Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Daha sonra devir teslim törenine geçildi.



Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler katıldı.







Törende ilk olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ konuştu. Bilâ, devrin her iki aile için hayırlı olmasını diledi.



Aydın Doğan ise, "Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır" diye konuştu.



Yıldırım Demirören konuşmasında "Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız" dedi.



Tören sonunda Yıldırım Demirören, Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören tarafından Aydın Doğan'a çiçek verildi. Törenin ardından Aydın Doğan, Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı.