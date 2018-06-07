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    Doğan Heper'i anıyoruz

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:

    TÜRK basınının duayenlerinden eski Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Doğan Heper, vefatının birinci yılında bugün saat 11.00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında törenle anılacak.

    1964’te Abdi İpekçi’nin isteğiyle Milliyet kadrosuna giren Heper, Abdi İpekçi’den sonra Milliyet’te en uzun süre genel yayın yönetmenliğinde bulunan isim oldu. 53 yılını Milliyet’te geçiren Heper, 80 yaşında hayatını kaybetti.

    Etiketler: doğan heper , Milliyet Gazetesi , gazetehaberleri
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