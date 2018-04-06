Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>DNA sonucu geldi... Acı haber kesinleşti

    DNA sonucu geldi... Acı haber kesinleşti

    Ersan SAN (DHA)
    06.04.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu DNA testiyle belirlendi. 

    Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaz'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir gemi de destek vermişti. 2 gün önce Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi. 

    DNA TESTİ YAPILDI

    Adli Tıp  Kurumu'na götürülen cesete DNA testi yapıldı. Cesetten alınan DNA örneği ile Memduh Yıldırım'ın DNA'sı eşleşti. Furkan'ın cesedi aileye teslim edildi.

    YARIN KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

    Furkan Yıldırım'ın, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. 

    Bebek sahilinde dehşet anları... Son sözleri 'tutun şunu' oldu!
    daha fazla video için
    Etiketler: Ölüm , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri