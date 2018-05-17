DJ Foxy’nin İstanbul'da esrarengiz ölümü

Nijeryalı Faroog Adebayo Oluwasheye 28 yaşındaydı. İstanbul’da eğlence mekanlarında DJ’lik yapıyordu. Kendisine DJ Foxy lakabını takmıştı. Eğlence dünyasında da bu isimle tanınıyordu. Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Kopuzlu Sokak 2 numarada Nijeryalı 2 arkadaşıyla kalıyordu. Önceki akşam bir barda DJ’lik yapmış ve gece yarısı eve gelmişti. Evdeki arkadaşlarına kendisini sahura kaldırmalarını isteyerek odasına geçip yattı. Sahura kalkan arkadaşları Oluwasheye’yi de uyandırmak istedi. Seslendiler ancak uyandıramadılar. Yanına yaklaştıklarında titrediğini ve ağzının köpürdüğünü farkettiler. Hemen eve ambulans çağırdılar. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nijeryalı Oluwasheye ölmüştü.

Eve polis geldi. Ev arkadaşı S.A.A., ifadesinde,”Eğlence mekanlarında DJ’lik yapıyordu. Bazen 2-3 gün gelmediği olurdu. Olay günü de saat 23.00 sıralarında eve geldi. ‘Beni de sahura kaldırın’ diyerek odasına geçip yattı. Sahurda kaldırmak istedik ancak yanıt vermedi. Yanına yaklaştığımızda titriyordu, ağzından köpük geliyordu. Hemen ambulans çağırdık. Hastanede öldüğünü öğrendik” dedi.

Oluwasheye’nin 2 arkadaşı, arkadaşlarının uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediklerini zaman zaman ilaç kullandığını gördüklerini söyledi. Oluwasheye’nin cesedi inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Uyuşturucu şüphesinin de bulunduğu olayda Oluwasheye’nin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda netlik kazanacağı bildirildi.