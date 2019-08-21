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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- İHA- AA
21.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek banyoya gidip, sığındık...'

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Diyarbakır'daki dehşet anlarını anlattı! 'Sürünerek banyoya gidip, sığındık...'

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Olay sırasında bitişik evde bulunan Fatma Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında evde uyuduklarını, yoğun silah sesiyle uyandıklarını söyledi.

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  • Diyarbakırda silahlı kavgada ölü sayısı 6ya yükseldi
  • Diyarbakırda silahlı kavgada ölü sayısı 6ya yükseldi
  • Diyarbakırda silahlı kavgada ölü sayısı 6ya yükseldi
  • Diyarbakırda silahlı kavgada ölü sayısı 6ya yükseldi
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SAĞ KURTULAN YENGE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Silvan'da 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olaydan sağ kurtulan G.P.'nin yengesi Fatma Tekin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Fatma Tekin, silah sesleri üzerine sürünerek gittikleri banyoda saklandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarım uykudaydı. Kocam inşaattan düştüğü için eli kırıktı, silah tutacak hali yoktu. Ben, eşim ve çocuklarım önce kanepeye, sonra sürünerek banyoya gidip, sığındık. Askerler anons edene kadar. Hiçbir şey duymadık. Silah sesinden başka hiçbir şey görmedim, duymadım. Ta ki dışarı çıkıp, kanlar içerisinde ölü ve yaralıları görene kadar. Ambulanslar ve askerleri gördüm. Görümcem kocasına küsüp gelmiş. Kocası 'Eşimi verin' diyor, bunlar da 'Verirsek kızımızı öldüreceksiniz, vermiyoruz' diyorlar. İki oğlu, bir kızı var görümcemin. Görümcem damda uyuyormuş. Damdan aşağıya, benim evime geldiler. Kapıyı açtım içeri aldım. Yoksa onları da öldüreceklerdi. Korkudan eve attılar kendilerini."

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitti. Yaklaşık 3 aydır babaevinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek eşini almak istediğini kayınbabasına bildirdi.

Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda sesleri duyan komşular, köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıktı. Dışarı çıkmaları üzerine kurşunların hedefi olan Aziz, Gökhan, Münevver ve Halise Narin hayatını kaybetti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Edip Oğraş da olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada 1’i ağır 8 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan’daki hastanelere kaldırıldı. 

SALDIRIYA UĞRAYAN EV KURŞUN İZLERİ İLE DOLU

Öte yandan, saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Eşinden boşanmak istemesi üzerine gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda kadın ve ailesinin bulunduğu ev delik deşik oldu. Kurşun izleri dehşet anını gözler önüne sererken, köy sakinleri sinir krizleri geçirdi. 
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Silvan'da çatışmanın yaşandığı evden görüntüler
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DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN SİLVAN’DAKİ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. 

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’nde gece saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, “Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 9 kişinin tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalara başlanmıştır” denildi. 

Diyarbakır'da silahlı kavga
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