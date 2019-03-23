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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)
23.03.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da toprağa gömülü halde bulundu! 27 adet...

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Diyarbakır'da toprağa gömülü halde bulundu! 27 adet...

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde arazide, toprağa gömülü 27 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılarla ilgili terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasında oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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  • Diyarbakırda toprağa gömülü patlayıcılar ele geçirildi
  • Diyarbakırda toprağa gömülü patlayıcılar ele geçirildi
  • Diyarbakırda toprağa gömülü patlayıcılar ele geçirildi
  • Diyarbakırda toprağa gömülü patlayıcılar ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesinde bir arazide el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisine ulaşıldı. Dün arazide yapılan aramalarda, ağaç kabukları yığını içerisine gömülü vaziyette bez çantalarda, 5'i su bardağı, 22'si çay bardağı içerisinde toplam 27 el yapımı patlayıcı, 6 eldiven, 7 ayrı pakette fitil, koli bandı, 4 havai fişek, temizlikçi önlüğü ve bez parçaları ele geçirildi.

Patlayıcılarla ilgili, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen B.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

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