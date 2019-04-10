Diyarbakır'da kaza: Anne ve bebeği yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada Fadile Karaağaç ile bebeği yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Çermik ilçesinde meydana geldi. Çüngüş ilçesinden Çermik'e giden Hasan Balpetek yönetimindeki 21 UC 960 plakalı kamyonet, aynı yöndeki Cengiz Karaağaç'ın kullandığı 65 FD 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Karaağaç'ın kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada, sürücünün araçta bulunan eşi Fadile Karaağaç ile ismi öğrenilemeyen bebeği hafif yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı anne- bebeği, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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