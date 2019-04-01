Diyarbakır’da HDP çıktı
YAKLAŞIK iki buçuk yıldır kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde seçimi HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayı Mızraklı yüzde 63.27, AK Parti adayı Cumali Atilla yüzde 30.73 oranında oy aldı. HDP’nin Barış ve Demokrasi Partisi çatısı altında girdiği 2014 seçiminde Gültan Kışanak yüzde 55,1 oyla başkan seçilmişti. Kışanak’ın Kasım 2016’da tutuklanmasının ardından Diyarbakır belediyesi kayyum yönetimine alındı.
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