Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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