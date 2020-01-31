Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.