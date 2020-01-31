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DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 21:55,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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