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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
21.08.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da dev operasyon! 1 milyon 349 bin 104 kök ele geçirildi…

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Diyarbakır'da dev operasyon! 1 milyon 349 bin 104 kök ele geçirildi…

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi dağlık ve kırsal alanında, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, teröristler ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 19 Ağustos'ta saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu"nun dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, R.K, R.Ö, M.A. ve A.A'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Diyarbakırda dev operasyon 1 milyon 349 bin 104 kök ele geçirildi…


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