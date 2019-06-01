Diyanet 2019 sahur saatleri... Bu gece sahur saat kaçta yapılacak?
Mübarek ramazan ayının son günlerine girilmesi ile, sahur saatleri de vatandaşların merak edip araştırdığı konulardan biri olmaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde Diyanet bilgisine göre sahur yapacak olan vatandaşlar, oruç için niyet edecekler. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İşte, Diyanet'in yayınladığı 2019 sahur vakitleri ve il il sahur saatleri.
Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği ramazan ayının son günlerine girildi. Yurt genelinde, gece yarısı oruca niyet edecek olan vatandaşlar, sahur hazırlıklarını Diyanet'İn yayınladığı sahur saatleri bilgilerine göre tamamlayacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm illerin sahur vakitleri.
BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre, bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da saat 03:31'de, Ankara'da 03:23'de, İzmir'de 03:56'da sahurlarını yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar ve sahur saatlerini öğrenebilir.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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