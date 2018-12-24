Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert sözler...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik çok sert ifadeler kullandı. Çavuşoğlu açıklamasında "Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili" dedi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. PKK/YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı.
Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili.
Kaşıkçı Cinayeti
Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, 'Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını Birleşmiş Milletler'e taşımak için diğer ülkelerle beraber çalışma yürütüyoruz' dedi.
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