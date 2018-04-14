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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esad görevde kalmamalı

    Hürriyet Haber
    14.04.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonuna ilişkin yaptığı son dakika açıklamada "Çoktan müdahale edilmeliydi" dedi. Çavuşoğlu, "Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor" mesajı verdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad görevde kaldığı için ve daha önce cezalandırılmadığı için tekrar tekrar kimyasal silah kullandı. Bu mesele sadece kimyasal silah meselesi değildi. Barış için çok yoğun çaba sarf ettik. En kilit ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Doğu Guta'da da on binlerce insanı bu rejim öldürdü. Bu müdahale rejime yönelik. Umarım sonuç odaklı olmuştur. Kimyasal silahların yapıldığı merkezlerin hedef alındığı söylendi. Sivillerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor" dedi.

    Etiketler: gündem
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