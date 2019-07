Dış politika algısı araştırması: Vatandaş S-400'ü istiyor

Kadir Has Üniversitesi’nin, yaptığı ‘Türk dış politikası kamuoyu algıları araştırması’, Türkiye halkının dış politika algısına yönelik ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr. Cihan Dizdaroğlu ile Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 27 Mayıs - 20 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. KADİR Has Üniversitesi’nin yaptığı dış politika algısı araştırmasına göre ‘S-400 alınmalıdır’ diyenlerin oranı ‘alınmamalıdır’ diyenlerin çok üstünde çıktı. Kadir Has Üniversitesi’nin, yaptığı ‘Türk dış politikası kamuoyu algıları araştırması’, Türkiye halkının dış politika algısına yönelik ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr. Cihan Dizdaroğlu ile Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 27 Mayıs - 20 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre kamuoyu Türkiye’nin en yakın dostu olarak Azerbaycan’ı görülüyor. Ankette, Türk dış politikasının en önemli meselesi olarak ikinci sırada ‘sınır ötesi terörle mücadele’, üçüncü sıradaysa ‘Suriye’deki iç savaş’ çıktı.

‘Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız?’ sorusunda ‘Stratejik ortaklık vardır’ diye yanıt verenlerin oranı yüzde 26.1 iken, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli işbirliği alanları nedir sorusuna katılımcıların yüzde 34’ü ‘enerji alanındaki işbirliği’ cevabını verdi. Aynı kategoride, ‘ticari-ekonomik işbirliği’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 30 oldu. Anketteki “Türkiye, yaptırım tehdidine rağmen Rusya’dan S-400 füzelerini almalı mı?” sorusuna halkın yüzde 44’ü ‘alınmalıdır’ derken, yüzde 24’ü ‘alınmamalıdır’, yüzde 31’i ise ‘fikrim yok’ yanıtını verdi.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK ARTTI

Ankete göre Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini destekleyenlerin oranı geçen seneden bu seneye artarak yüzde 55’ten yüzde 61’e çıktı. Aynı kategoride Türkiye’nin AB üyeliği için öngörülen zamanı, katılımcıların yüzde 20’si ‘5 ile 10 yıl’ olarak değerlendirdi.

Ne Türkiye’nin ne de Avrupa Birliği’nin üyelik müzakerelerini sona erdireceğine inanan kamuoyu, yüzde 53’lük bir oranla müzakerelere devam edilmesi gerektiği inancını ortaya koydu.NATO ÜYELİĞİ DEVAM ETMELİm Ankete katılanların yüzde 60.8’i Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 50.3’ü üyeliğin Türkiye’ye katkı sağladığını, yüzde 70’i ‘olası bir saldırıda Türkiye’nin yardımına gelecek olması’nı esas katkı olarak gördüğünü belirtti.

TARAFSIZ KALINMALI

Ankete katılanların yüzde 42.1’i Türkiye’nin Suriye’ye yönelik izlemesi gereken politikanın tarafsız olması ve herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 13.3’ü ise sadece sığınmacılara yardımcı olması gerektiğini vurguluyor. m Türkiye’nin sığınmacılara karşı izlenmesi gereken politikanın ne olması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 57.6’sı ‘sığınmacı alımına son verilmeli’ yanıtını verdi.

EN ÖNEMLİ SORUN ABD İLİŞKİLERİ

Ankette, Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak ABD ile ilişkileri öne çıkıyor. Anket kapsamında sorulan ‘Daha etkili bir Türk dış politikası için hangisine ağırlık verilmelidir?’ sorusuna geçen yıl katılımcıların yüzde 52.6’sı ‘diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin kuvvetlendirilmesi’ yanıtını verirken, bu yıl yüzde 62’si aynı yanıtı verdi. Ayrıca bu yıl katılımcıların yüzde 33.9’u da ‘diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi’ gerektiğini vurguladı.

Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler arasında ise geçen yıl katılımcıların yüzde 60.2’si ABD yanıtını verirken bu yıl katılımcıların yüzde 81.3’ü ABD’yi Türkiye için tehdit olarak gördüğünü belirtti.