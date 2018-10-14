Direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.10.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

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Direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet sınavından geçer not alan sürücü adaylarının katılmaya hak kazandığı direksiyon sınavı, 14 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yazılı sınavdan geçen sürücü adayları, direksiyon sınavından da geçmeleri halinde yeni ehliyetlerini almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, Konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin puanlama işlemlerini yaptığı direksiyon sınavı, daha önceden belirlenen parkurlardaki engellere göre değerlendirilecek. Adaylar, aldıkları puana göre ehliyet alıp alamayacağını öğrenecek. Peki, direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

DİREKSİYON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Direksiyon sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin sınav sonuçlarını sisteme yüklemesinin ardından erişime açılacak. Tarih, yetkililerin sonuçları sisteme yükleyeceği takvime göre değişiklik gösterecek.

Direksiyon sınavından geçen adaylardan sürücü belgesi başvurusunda aşağıdaki belgeler talep edilecek;

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir.

SÜRÜCÜ BELGELERİ 5-10 YIL ARASINDA GEÇERLİLİK SÜRESİNE SAHİP

C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,

M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

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