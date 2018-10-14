Direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
Ehliyet sınavından geçer not alan sürücü adaylarının katılmaya hak kazandığı direksiyon sınavı, 14 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yazılı sınavdan geçen sürücü adayları, direksiyon sınavından da geçmeleri halinde yeni ehliyetlerini almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, Konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin puanlama işlemlerini yaptığı direksiyon sınavı, daha önceden belirlenen parkurlardaki engellere göre değerlendirilecek. Adaylar, aldıkları puana göre ehliyet alıp alamayacağını öğrenecek. Peki, direksiyon sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
DİREKSİYON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Direksiyon sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin sınav sonuçlarını sisteme yüklemesinin ardından erişime açılacak. Tarih, yetkililerin sonuçları sisteme yükleyeceği takvime göre değişiklik gösterecek.
Direksiyon sınavından geçen adaylardan sürücü belgesi başvurusunda aşağıdaki belgeler talep edilecek;
•Kimlik Belgesi
•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
•Sürücü Sağlık Raporu
•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
•1 adet biyometrik fotoğraf
•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir.
SÜRÜCÜ BELGELERİ 5-10 YIL ARASINDA GEÇERLİLİK SÜRESİNE SAHİP
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.
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