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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)
26.07.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Dink davasının firari sanığı İzmir'de yakalandı

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Dink davasının firari sanığı İzmir'de yakalandı

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada firari olarak aranan sanık Tuncay Uzundal İzmir'de yakalandı.

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz yargılanan ve hakkında 15 yıl hapis cezası verildikten sonra yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal, İzmir'in Çeşme ilçesinde gizlendiği evde yakalandı. Uzundal, cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Şişli'de yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuncay Uzundal, 'adam öldürmek suçuna iştirak' ve 'silahlı suç örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklandı. Uzundal daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dink Davası'nda Erhan Tuncel 99,5 yıl, Ogün Samast 2,5 yıl, Yasin Hayal 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncay Uzundal'a da 'cinayete yardım ettiği' gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme firari durumda olan ve duruşmalara katılmayan Uzundal hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yakalama kararı üzerine Türkiye genelinde aranan Tuncay Uzundal'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde olduğu öğrenildi. Polis, Uzundal'ı saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. İzmir'e getirilen Tuncay Uzundal, çıkarıldığı adliyede hakkında verilen hapis cezası kararı mahkemece yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

 

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