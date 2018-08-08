Dini istismarla mücadele 100 günlük hedefte
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 gün hedefleri arasında başta FETÖ olmak üzere dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele de yer alıyor.
FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve Adnan Oktar gibi dini istismar eden örgütlerle mücadele sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarıyla grupların birbirleri ve devlet sistemi üzerinde tahakküm kurmasına izin verilmeyecek. Gençler ve çocuklar terör örgütlerinin istismarından korunacak.
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